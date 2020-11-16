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«Держите фото в белье»: Чехова исполнила просьбу мужчин, запечатлевшись без одежды

Телеведущая отдыхала на Мальдивах.

«Держите фото в белье»: Чехова исполнила просьбу мужчин, запечатлевшись без одежды
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Как и многие российские звезды, Анфиса Чехова решила устроить себе ноябрьские каникулы на Мальдивах. Телеведущая радовала фанатов снимками с курорта, мужская часть которых особенно была рада откровенным фотографиям в бикини. Однако нашлись и недовольные. Этому Анфиса посвятила целый пост в Instagram и опубликовала наконец те фото, которые просили мужчины. На фото Чехова предстала в необычном нижнем белье цвета хаки.

«Мой директ завален возмущенными сообщениями от мужчин: «Анфиса, вы невнимательны к своей мужской аудитории! Были на Мальдивах и не одной фотки в белье!» Мои дорогие мужчины, исправляюсь. Держите фото в белье», — написала Чехова.

К слову, погреться на Мальдивы прилетела и Анастасия Волочкова в компании со своим тайным мужчиной. Балерина уже делась снимками с островов, на которых также позирует в бикини.

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