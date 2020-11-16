Закатила вечеринку: Канделаки в бархатном платье миди с баской отпраздновала юбилей

Тина Канделаки относится к той категории женщин, которые всегда восхищают красотой и мудростью. В свое время она вела передачу «Самый умный» и так быстро произносила текст, что это стало ее фишкой. Примечательно, что она успевает не только заниматься делами, но и держать себя в форме. Зачастую телеведущая делится кадрами с тренировок.

А 14 ноября Тина закатила вечеринку по случаю своего 45-летия. Она собрала родных и друзей в «Газгольдере». Среди тех, кто пришел ее поздравить, были: Андрей Малахов, Наталья Шкулева, постройневшая Маргарита Симоньян и ее возлюбленный Тигран Кеосаян. Для такого случая именинница облачилась в бархатное платье миди с рукавами-фонариками и баской из шелка. Образ дополняли крупные серьги и туфли-лодочки.

На праздник пришла и ее дочка Мелания. 20-летняя девушка облачилась в белоснежный костюм. Она с радостью сделала фото с мамой. Появился на вечеринке и сын Канделаки Леонтий, который ее трогательно поздравил. Почти до утра телеведущая веселилась, танцевала и слушала теплые слова от друзей под песни группы «Сплин». Кульминацией вечера стал трехъярусный торт, выполненный в черном цвете.

«Я окружена невероятными людьми, и дальше все будет еще интереснее!» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Тины. Многие одарили ее комплиментами. «Вы прекрасны! Вы заряжаете!», «Ты мега крутая», «Какой крутой торт!! Поздравляю вас!», «Очень элегантная», «Какая красотка», «Заставляете вам завидовать», — прокомментировали пост подписчики.

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