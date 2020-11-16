«До чего же хороша!»: 18-летняя Загитова в бикини со шнуровкой блистала на пляже

«Фигурка эталонная», — сошлись во мнении фолловеры Алины Загитовой. 18-летняя фигуристка, как считают ее верные почитатели, может затмить собой любую спортсменку на льду, не только благодаря эффектным прокатам, но и естественной красоте. Подопечная Этери Тутберидзе из девушки-подростка превратилась в настоящую королеву льда. Ко всему прочему, спортсменка не забывает радовать поклонников и пляжными кадрами. На одном и снимков Алина предстала в мини-бикини на шнуровке, показав, что обладает стройной талией и мягкими изгибами фигуры.

Ранее Алина Загитова сообщила о приостановке спортивной карьеры, но заверила фанатов, что она продолжит усиленно тренироваться, чтобы снова занимать места на пьедестале. Как говорит фигуристка, она не привыкла отдавать пальму первенства другим на соревнованиях.

«Умница, спортсменка, чемпионка», «Залюбовались, красотка», «Затмит собой любую фигуристку», «Наш любимый Алинчик!! Прекрасно выглядишь, русалочка», «До чего же хороша!!», «Годимся!! Самая лучшая», «Ого, а девочка-то выросла», «Совсем взрослая стала», «Дети растут, мы стареем», «Расцвела, фигурка прекрасная», «Эталон красоты», «Миленькая, словно нимфа», — пишут поклонники.

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