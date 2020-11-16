Беременная Топурия в клетчатом платье-рубашке запечатлелась в домашней обстановке

Кети Топурия долгое время скрывала свое интересное положении. Поклонники то и дело замечали изменения в ее фигуре. Девушка предпочитала отмалчиваться. Однако сначала ее увидели на пляже в Дубае с округлившимся животом, а потом артистка представила клип на новый трек «Се ля ви», где уже подтвердила, что ждет ребенка. В скором времени она подарит наследника жениху Льву Деньгову.

К слову, Кети никогда не скрывала, что мечтает стать многодетной мамой. От первого брака с Львом Гейхманом у нее подрастает дочка Оливия, которой уже пять лет. У избранника девушки тоже есть дети от прошлых отношений. Недавно певица показала трогательное совместное фото с возлюбленным. Они уже почти год живут вместе. Если раньше Топурия носила наряды исключительно свободного кроя, то теперь она с радостью подчеркивает формы.

На днях артистка впервые вышла в свет после объявления о беременности. Она предстала в коротком платье из шелка в студии шоу «Вечерний Ургант». Как оказалось, дома девушка тоже предпочитает выглядеть стильно. На новом фото Кети запечатлела себя в платье-рубашке в клетку с поясом. Она сделала макияж с акцентом на губы и украсила запястье золотыми браслетами.

Поклонники отметили, что артистка расцвела и выглядит прекрасно для своего положения. «Кети, вы красавица», «Беременность всегда женщине к лицу», «Какая сладкая», «Прекрасна, как же вам идет беременность», «Очень красивая! Особенно сейчас», «Беременность — это ваше», — прокомментировали пост подписчики.

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