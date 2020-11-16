Пресли, Марли, Леннон: кто из звезд зарабатывает миллионы долларов даже после смерти

Некоторые звезды продолжают зарабатывать миллионы даже после своей смерти. И по их доходам журнал Forbes тоже ежегодно составляет рейтинг. В 2020-м этот список уже в восьмой раз подряд возгласил Майкл Джексон. Его музыкальный лейбл продолжает приносить огромные доходы тем, кто владеет правами на имя поп-короля.
Но есть в этой рейтинге и новые имена. Например, рэпер Juice WRLD (Джаред Хиггинс), умерший в конце 2019-го, и баскетболист Коби Брайант, разбившийся на вертолете в начале 2020-го. За неполный год после смерти их имена принесли правообладателям миллионы долларов.
Вот как выглядит топ-13 самых высокооплачиваемых почивших знаменитостей в текущем году:
- 1 место — Майкл Джексон (48 миллионов долларов);
- 2 место — детский писатель, создатель Гринча Доктор Сьюз (33 млн);
- 3 место — автор комиксов про Снупи и Чарли Брауна Чарльз Шульц (32,5 млн);
- 4 место — игрок в гольф Арнольд Палмер (25 млн);
- 5 место — Элвис Пресли (23 млн);
- 6 место — Коби Брайант (20 млн);
- 7 место — Juice WRLD (15 млн);
- 8 место — Боб Марли (14 млн);
- 9 место — Джон Леннон (13 млн);
- 10 место — Prince (10 млн);
- 11 место — Фредди Меркьюри (9 млн);
- 12 место — Джордж Харрисон (8,5 млн);
- 13 место — Мэрилин Монро (8 млн).