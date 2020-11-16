Пресли, Марли, Леннон: кто из звезд зарабатывает миллионы долларов даже после смерти

Некоторые звезды продолжают зарабатывать миллионы даже после своей смерти. И по их доходам журнал Forbes тоже ежегодно составляет рейтинг. В 2020-м этот список уже в восьмой раз подряд возгласил Майкл Джексон. Его музыкальный лейбл продолжает приносить огромные доходы тем, кто владеет правами на имя поп-короля.

Но есть в этой рейтинге и новые имена. Например, рэпер Juice WRLD (Джаред Хиггинс), умерший в конце 2019-го, и баскетболист Коби Брайант, разбившийся на вертолете в начале 2020-го. За неполный год после смерти их имена принесли правообладателям миллионы долларов.

Вот как выглядит топ-13 самых высокооплачиваемых почивших знаменитостей в текущем году: