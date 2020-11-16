Брежнева в костюме бледно-голубого цвета пришла на съемки шоу «Супер топ-модель»

Вера Брежнева в этом году смогла отдохнуть, когда в России был объявлен режим самоизоляции. Она несколько месяцев провела без поездок, посвящая всю себя мужу Константину Меладзе и дочке Саре. Но уже летом артистка возобновила регулярные поездки. Она побывала в Италии, где у нее есть свой дом, а также в Киеве, где девушка смогла увидеться с друзьями и родственниками. Пока она даже пропускает съемки новогодних огоньков, так как задержалась на малой родине.
Недавно Вера повеселилась, побывав на концерте Валерия Меладзе, который приезжал в Киев. А накануне девушка отправилась на съемки популярного проекта «Супер топ-модель по-украински», которая является аналогом американского шоу «Топ-модель» с Тайрой Бэнкс. Певица появилась на съемках в элегантном брючном костюме бледно-голубого цвета. Зауженные брюки подчеркнули ее стройную фигуру, а жакет оверсайз она надела поверх черной майки.
Брежневы выступила в образе звездного эксперта. Она дала задание участницам проекта, которое для многих оказалось сложным. Модели должны были прорекламировать помаду артистки. Кадрами с бэкстейджа она поделилась в Instagram.
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