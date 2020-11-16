«С любимым»: Волочкова в экстремальном бикини позировала на песке

Мальдивы стали центром притяжения российских звезд в этом ноябре. Только на днях оттуда вернулись певица Слава с семьей, Джиган и Оксана Самойлова, Ольга Орлова. Теперь же настал через Волочковой позировать на берегу океана. Балерина прилетела на острова в компании любимого человека. Во всяком случае, она сама так заявила в своем Instagram.

«Мой отдых начался с любимым!» — подписала фото Волочкова.

На снимке она позировала в экстремальном бикини цвета корицы, который украшали стразы. Фанаты пожелали ей хорошего отдыха.

«Красиво! Хорошо отдохнуть!» — писали пользователи Сети.

Имя своего возлюбленного балерина до сих пор не раскрывает. Ранее она заявляла, что свадьба состоится в одну из красивых дат октября, но торжественной церемонии так и не было. Причиной всему, по словам балерины, пандемия.

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