«Капризное, ленивое чмо»: Петр Федоров откровенно рассказал о себе

По словам актера, у него немало вредных привычек, и он не спешит от них избавляться.

Исполнитель роли следователя в новом мистическом сериале «Перевал Дятлова», а также звезда нашумевших фильмов «Спутник», «Аванпост», «Ледокол» и «Дуэлянт» Петр Федоров дал новое откровенное интервью. Отвечая на вопросы, 38-летний актер не стеснялся в выражениях. Например, назвал Instagram нецензурным словом, отметив, что приложение стало вредной привычкой для большинства людей. Мужчина признался, что пока не желает быть активным и зарабатывать в этой социальной сети.

Когда его спросили, какой он по характеру, артист тоже не полез за словом в карман.

«Капризное, ленивое чмо. Люблю лежать на диване… Но хочется чаще», — цитирует Федорова портал Peopletalk.

Артист отметил, что достиг того возраста, когда начал уважать свои вредные привычки. По его словам, некоторые из них находятся рядом с человеком дольше, чем любимые люди. Причем спорт и трудоголизм он тоже относит к вредностям. Ну, а главной негативной привычкой своих коллег по актерскому цеху Петр назвал затягивание с рождением детей.

Несмотря на свою большую популярность среди женщин, Федоров пока не женился и не завел детей. В новом интервью мужчина признался, что любит девушек, но его личную жизнь осложняет то, что он — артист, и его часто представляют таким, каким он не является. Хотя, по его словам, все люди «придумывают друг друга».

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