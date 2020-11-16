«Настоящее удовольствие»: Федорова в объемном жакете песочного цвета посетила выставку

Оксана Федорова не скрывает, что любит с пользой проводить время. Она давно стала женой и мамой. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. У них подрастает восьмилетний сын Федор, а также семилетняя дочка Елизавета. Телеведущая свободное время уделяет наследникам. Но этой осенью девушка также не упускает возможности, чтобы развеяться и выйти в свет.

Федорова за последние недели успела дважды побывать в театре, а также музее. 42-летняя модель всегда умело подбирает образы. Она предпочитает выглядеть элегантно и женственно, избегая вульгарности. Чаще всего осенью она отдает предпочтение брючным костюмам. Она носит их с пальто и шляпами. А накануне Оксана посетила выставку «Ваган Сакиян: гений отечественного наива». Для очередного появления на публике девушка предпочла черные брюки и объемный песочный жакет оверсайз, которая сочетала с шарфом.

На этот раз она отказалась от пышных локонов, в пользу гладких волосы. Нежный макияж подчеркнул ее черты лица, а карамельный клатч дополнил образ.

«Гениальный мастер с душой кавказца и с сердцем москвича. Его краски словно россыпь самоцветов. Живопись пронизана колоритом, гармонией и созерцательностью. Получили настоящее удовольствие», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились необычным и при этом стильным нарядом Федоровой. Многие отметили, что даже объемный образ не скрыл ее точеную фигуру. «Искусство — есть мышление в образах», «Какие интересные места вы посещаете», «Как стильно выглядите, очень необычно и женственно», Не думала, что мне понравится такой объемный жакет«, «Какая красота, и вы красотка», «Вы выглядите, как леди и знаток искусства», — прокомментировали пост подписчики.

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