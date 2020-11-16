«Венгерскую народную уже играю»: Гарри Галкин похвастался школьными успехами

Сын Аллы Пугачевой рассказал маме с папой, что научился играть на пианино.

Семилетние Лиза и Гарри Галкины ходят в первый класс. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, помимо школы, успевают посещать дополнительные занятия по иностранному языку, музыке, тренируются в бассейне, а также не забывают побыть детьми и устроить дома веселые игры.

И сын Пугачевой и Галкина поведал маме с папой о своих успехах в музыке. Мальчик, как и сестренка, учится игре на пианино. Перед тем, как отправиться в школу, Гарри рассказал:

«Учу венгерскую народную песенку, то есть уже выучил. Ну как сказать, уже играю», — поделился успехами Гарри. На что мама поинтересовалась:

— А тебе нравится играть? — Да, мне нравится, — признался мальчик.

А еще Гарри любит собирать конструкторы с папой и гонять на самокате вместе с сестрой по просторному замку.

Кстати, почти каждое утро дружное семейство начинает с плавания. И недавно Галкин показал селфи с Лизой и Гарри, где они, веселые и довольные, запечатлелись после тренировки.

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