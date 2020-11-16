«Я была влюблена»: женщина-трансгендер рассказала об отношениях с Литвиновой

Героиней YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» стала женщина-трансгендер Наташа Максимова. Как сообщили на передаче, она была первой в своем роде, кто оказался на обложке глянцевого издания в России. В Москве ее знают, как светскую львицу и бывшую помощницу Ренаты Литвиновой. Какие отношения связывали ее с актрисой она поведала на интервью.

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«Я очень не люблю русское слово компаньонка, потому что оно какое-то странное. Но мне очень нравится во французском варианте — «дам де компани». Во время монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень даже горжусь», — рассказала Наташа Ксении.

По ее словам, Литвинова платила ей «немного» — в районе 2 тысяч евро в месяц. В этом статусе она проработала с 2014 года до конца 2019 года. О причинах расставания она сказала весьма туманно, но призналась, что у них был конфликт.

«Расставаться было очень тяжело. Я была влюблена в нее и мне тяжело до сих пор. Я очень ее люблю», — сказала она.

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