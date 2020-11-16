«Наш семейный обед»: Рудковская похвасталась морскими деликатесами на столе

Светская львица обожает роскошь в каждой детали и стремится в сервировке блюд продемонстрировать изыски.

Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко построили ледовую арену для школы фигурного катания в Подмосковье. Руководит процессом создания уюта внутри помещений сама Рудковская — ей важно, чтобы все было максимально идеально.

В своем особняке Рудковская старается окружить себя и семью роскошью даже во время сервировки стола. Каждый завтрак украшают красивые букеты цветов, обеды сопровождаются деликатесами. Светская львица рассказала, что по воскресеньям они собираются за одним столом и традиционно заказывают изысканные блюда на дом.

«Наш семейный обед», — сняла на видео стол Рудковская. И подчеркнула: «Очень вкусные свежайшие морские продукты».

Рудковская показала, какие деликатесы заказала для обеда. И подчеркнула, что очень любит подобные блюда, регулярно балуя себя и домашних.

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