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«Сын маминой подруги»: бойфренд Бузовой показал, как выглядел в 18 лет

Блогер Дава поделился архивным фото.

«Сын маминой подруги»: бойфренд Бузовой показал, как выглядел в 18 лет
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова и Давид Манукян являются одной из ярких и в то же время спорных пар шоу-бизнеса. Поющая телеведущая встречается с блогером год, и за это время не раз давала повод слухам о том, что между ними не все искренне. А недавно и вовсе многие поклонники посчитали, что звезды расстались — так долго они не встречались и не появлялись друг у друга в Instagram.

Пока Ольга Бузова покоряет новую для себя высоту — осваивает фигурное катание в шоу «Ледниковый период», — Манукян занят собственной карьерой — он снимает ролики для TikTok, а также записывает треки. Накануне артист наткнулся на свой фотоархив. Среди множества снимков его внимание привлек кадр, где он — совсем еще юный.

Давид Манукян
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

«Сын маминой подруги», — назвал кадр Манукян.

На снимке будущий парень Бузовой и звезда TikTok совсем, кажется, не похож на себя нынешнего. Он позирует в белой футболе поло и джинсах, а в руке держит букет из роз.

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