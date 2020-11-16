«Доброе утро, мир!»: Валерия показала, как выглядит ранним утром без макияжа и укладки

Не каждая женщина готова показать свое заспанное лицо миру сразу после пробуждения. На это способны только очень уверенные в себе дамы. Оказалось, что певица Валерия — в их числе.
Звезда опубликовала в личном блоге фото, сделанное сразу после пробуждения. 52-летняя певица запечатлелась в серой пижаме прямо в постели, без грамма косметики и с полным отсутствием укладки на волосах.
«Доброе утро, мир!» — подписала она снимок.
Любопытно, что многим поклонникам блондинки понравился образ их любимицы. Фолловеры похвалили Валерию за естественность и природное очарование.
«Валерия, просто супер! Натуральная и красивая», «Красота она и в Африке красота», «Какая же вы привлекательная женщина, даже без краски на лице», «Доброе утро, Валерия! Красивая, яркая. Огонь!», «Настоящая, естественная и такая нежная», — можно увидеть в комментариях звезды.
Любопытно, что в это же время муж артистки Иосиф Пригожин сделал в личном блоге свой утренний пост. Он показал обязательный моцион в ванной комнате, который делает каждый раз в начале дня. Продюсер запечатлелся за бритьем.
«Доброе утро, мир! В понедельник с чистого лица. На этом месте могла бы быть реклама бритвенных принадлежностей», — пошутил мужчина.