«Доброе утро, мир!»: Валерия показала, как выглядит ранним утром без макияжа и укладки

Не каждая женщина готова показать свое заспанное лицо миру сразу после пробуждения. На это способны только очень уверенные в себе дамы. Оказалось, что певица Валерия — в их числе.

Звезда опубликовала в личном блоге фото, сделанное сразу после пробуждения. 52-летняя певица запечатлелась в серой пижаме прямо в постели, без грамма косметики и с полным отсутствием укладки на волосах.

«Доброе утро, мир!» — подписала она снимок.

Любопытно, что многим поклонникам блондинки понравился образ их любимицы. Фолловеры похвалили Валерию за естественность и природное очарование.

«Валерия, просто супер! Натуральная и красивая», «Красота она и в Африке красота», «Какая же вы привлекательная женщина, даже без краски на лице», «Доброе утро, Валерия! Красивая, яркая. Огонь!», «Настоящая, естественная и такая нежная», — можно увидеть в комментариях звезды.

Любопытно, что в это же время муж артистки Иосиф Пригожин сделал в личном блоге свой утренний пост. Он показал обязательный моцион в ванной комнате, который делает каждый раз в начале дня. Продюсер запечатлелся за бритьем.