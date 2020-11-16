Мамина модница: экс-жена Эмина запечатлела малышку Афину за разбором обувного гардероба

В этом году союз Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой распался – сразу после отмены самоизоляции пара объявила о разводе. С красавицей бизнесмен прожил почти два года, у них на свет появилась очаровательная дочурка Афина. И мама, и папа стараются посвящать крохе практически все свое свободное время. Очень часто певец делится семейными кадрами, на которых наслаждается многодетным отцовством.

Но малышка Афина после развода осталась с мамой. И Гаврилова иногда показывает наследницу поклонникам. Полуторагодовалая дочурка заметно выросла, и, как настоящая модница, проявляет интерес к гардеробу.

Мама запечатлела девочку за разбором и примеркой своего обувного гардероба – десятки пар красивых туфелек стоят в ряд перед Афиной, которая, кажется, решила перемерить их все. Девочка в нежно-розовом платьице и с милым бантиком на голове старательно обувает синие лодочки.

Напомним, за Эмина Алена Гаврилова вышла замуж летом 2018 года. До этого девушка девять лет состояла в браке с бизнесменом Рустамом Тарико, от которого родила сына. Сейчас первенцу модели уже 13 лет.