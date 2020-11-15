«Все бывшие всплакнули»: 42-летняя Климова в голубом купальнике игриво засветила прелести фигуры

42-летняя Екатерина Климова делилась в Instagram памятным летним снимком. В кадре актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала в голубом купальнике, похваставшись тонкой талией и идеальными бедрами без растяжек и целлюлита. А ведь у бывшей жены Гелы Месхи четверо детей: судя по всему, беременность и роды нисколько не сказались на фигуре артистки. Она выглядит значительно моложе своего возраста. Так, словно она ровесница старшей дочери, которой не так давно исполнилось 18 лет. Поклонники актрисы уверены, что бывшие мужья Екатерины все еще восхищаются ее красотой. А ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников и вовсе подметил, что Климова обладает особой манкостью и очарованием.

«Милашка, улыбка чарующая», «Все бывшие всплакнули», «Красота завораживает!!», «Гела там точно кусает локти», «Просто идеально и со вкусом», «Катюша, какая же вы красивая и восхитительная», «Очаровательная русалка», «Фигурка загляденье!!», «Дети уже выросли, а мама не стареет», «Выглядит очень молодо», «Собой затмит любую», «Обомлеть можно, как хороша», «Сколько у нее детей, четверо?! Сказки», — пишут поклонники.