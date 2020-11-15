«Радость в сердце»: Марина Газманова поделилась впечатлениями от общения с дельфинами

На странице жены исполнителя Олега Газманова появилась фотоподборка из сочинского дельфинария. Марина Газманова вместе с возлюбленным плавала и позировала в окружении дружелюбных млекопитающих.

Марина призналась, что уже не в первый раз общается с этими животными. Однако каждый раз она удивляется их обаянию и способностям больше и больше.

«Бываем в Сочи, всегда навещаем своих любимцев. Есть возможность поплавать с ними вместе, это незабываемо», — подчеркнула Муравьева-Газманова.

Также женщина рассказала, что они жили с артистом в окружении дельфинов около месяца. Это было во время участия Олега Газманова в шоу «Вместе с дельфинами».

«Мой напарник все время смешил меня и показывал язык, ему было явно приятно меня слышать мой смех , и он не отпускал меня из бассейна», — рассказала о новой встречи со старым «приятелем» Марина.

Газмановы похвастались тем, что после окончания сеанса в бассейне им подарили картину, которую расписывал настоящий дельфин. Также пара прогулялась по другим частям сочинского парка. По словам жены певца, она от души наелась кукурузы, покормила кроликов и даже успела покататься на лошадях.

«Радость в сердце увожу» , — резюмировала Газманова.

Напомним, что пара уже несколько дней находится в отпуске в Сочи.

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