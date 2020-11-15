«Спасибо, что ты есть»: Зара поздравила Марию Кожевникову с днем рождения

Поп-исполнительница Зара разместила архивный снимок с подругой Марией Кожевниковой. На фото общественная деятельница сидит в обнимку со своими детьми. Также рядом находятся сыновья Зары и сама певица. Таким кадром жена руководителя администрации Президента России поделилась в день рождения Кожевниковой.

«Машенька! С Днем Рождения! Спасибо, что ты у меня есть! Хочу, чтобы твои красивые глаза всегда светились счастьем!», — написала Зара.

Также артистка поздравила маму Марии — Маргариту Кожевникову. Зара поблагодарила преподавателя английского языка за дочь, а также пожелала семье актрисы всего самого наилучшего:

«В этот день хочу поздравить твою Маму! Прекрасную и любимую Маргариту! Дай Бог всей Вашей семье мира и добра!».

«Спасибо, моя хорошая! Всем нам здоровья», — ответила на поздравление именинница.

Отметим, что ранее сама Мария на своей странице разместила видеообращение, в котором поблагодарила всех за теплые слова. При этом актриса попросила ничего ей не дарить, так как у нее все есть. Артистка отметила, она была бы счастлива, если бы люди помогли детям с ограниченными возможностями.