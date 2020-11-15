«Понеслась»: Басков выложил фото с новогоднего огонька, который покажут по ТВ

В одной из последних публикаций микроблога исполнителя Николая Баскова появилось свежее совместное фото артиста с Николаем Валуевым и Юрием Гальцевым. На снимке можно увидеть, как знаменитости сидят в комнате с новогодней атрибутикой.

Сам Николай Басков был одет в костюм зайца, причем с перебинтованной левой рукой. А юморист Юрий Гальцев в розовой водолазке изображал поросенка. Между артистами сидел бывший профессиональный боксер Николай Валуев. В руках у него были две маски с изображением тех же животных, которых играли Басков и Гальцев. Вот только на маскарадные маски Николай надел еще и медицинские. Поклонники Баскова предположили, что это отсылка к современным реалиям. Также они заметили, как молодо выглядит на фото «Золотой голос» российской эстрады.

«Какой ты миленький малыш», «Тебе тут 18 лет», «И снова милый зайчик», «Какие красивые, просто замечательные!», «Николай, Вы такой милый», «Вы, как ребенок, выглядите, классно», — подчеркнули подписчики в комментариях под снимком.

А Николай оставил такую подпись к фотографии:

«Ну что-ж, череда новогодних съемок понеслась».

Смотрите также