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Мамина принцесса: Лиза Галкина в лимонных шортах предстала с подругами в особняке

Девочка подружилась с дочерью Светланы Лободы - Евангелиной. И наследницей Александра Реввы - Амели.

Мамина принцесса: Лиза Галкина в лимонных шортах предстала с подругами в особняке
Гарри и Лиза Галкины. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин поделился снимком, на котором их с Аллой Пугачевой дочка предстала в компании подруг. Как выяснилось, супруги тогда устраивали мини-вечеринку для близких друзей. В гостях у Примадонны отечественной эстрады в подмосковной деревне Грязь побывала Светлана Лобода и Александр Ревва с женой Анжеликой.

Они привели с собой детей, которые составили компанию двойняшка Гарри и Лизе. Дочка певицы давно подружилась с Евангелиной и Амели. На фото Лиза обнимает своих подружек. В центре запечатлена дочка бывшего участника КВН, а слева — наследница украинской исполнительницы и наставницы вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале.

Лиза Галкина с подругами
Лиза Галкина с дочкой Светланы Лободы и наследницей Александра Реввы. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Лиза Галкина позировала в лимонных шортиках и футболке с воланами. Также образ малышки дополнили кроссовки на липучке. Шоумен не скрывает, что их с Аллой Борисовной дочка растет маленькой кокеткой и модницей. Ее обширному гардеробу могли бы позавидовать и девочки-подростки.

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