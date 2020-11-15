«Это слишком горячо»: Джованна Антонелли не скрыла «ложбинку греха» в бикини цвета фуксии

Звезда «Клона» в свои 44 года находится в отличной форме, впечатляя поклонников.

Многим зрителям бразильского сериала «Клон» хорошо запомнилась актриса Джованна Антонелли в роли марокканки Жади. Ее горячий нрав и сильная энергетика пришлись по сердцу поклонникам по всему миру, включая россиян.

Образ непокорной арабской женщины вряд ли бы удался так успешно, если бы сама артистка не обладала схожим характером. Ведь темперамент 44-летней звезды льется через край. Она частенько любит эпатировать и впечатлять публику снимками в дерзких купальниках, удивляя отличной фигурой.

На этот раз Джованна обнародовала в личном блоге кадры в мини-бикини цвета фуксии, направив на свою точеную фигуру камеру сверху. Ракурс поставил четкий акцент на декольте Антонелли, эту зону французы еще поэтично называют «ложбинкой греха».