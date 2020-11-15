«Боже, как красиво»: Чехова заворожила грудью в экстремальном мини-бикини

Звезда призналась, что чувствует себя в 42 года гораздо лучше, чем в 24.

Анфиса Чехова – фигура обсуждаемая. Часто вовсе не из-за своего таланта ведущей, а благодаря эффектным формам, которыми природа ее наградила в полной мере.

В личном блоге звезда обнародовала несколько снимков в леопардовом мини-бикини, запечатлевшись в бассейне. Ее аппетитные формы с трудом умещались в лифе, впечатляя пользователей Сети.

«Очень впечатляет! Но, мне кажется, купальник немного не по размеру», «Какая сексуальная. Просто бомба!», «Боже, как это красиво, Анфиса – суперзвезда и суперженщина», «Клеопатра тихо в сторонке плачет», «Неземная красавица с роскошными формами», «Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Анфису в купальнике», — прокомментировали снимки фолловеры.

Чехова призналась, что сейчас, в свои 42 года чувствует себя намного увереннее, чем когла-то в 24 года.