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«Боже, как красиво»: Чехова заворожила грудью в экстремальном мини-бикини

Звезда призналась, что чувствует себя в 42 года гораздо лучше, чем в 24.

«Боже, как красиво»: Чехова заворожила грудью в экстремальном мини-бикини
Анфиса Чехова. Фото: www.instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова – фигура обсуждаемая. Часто вовсе не из-за своего таланта ведущей, а благодаря эффектным формам, которыми природа ее наградила в полной мере.

В личном блоге звезда обнародовала несколько снимков в леопардовом мини-бикини, запечатлевшись в бассейне. Ее аппетитные формы с трудом умещались в лифе, впечатляя пользователей Сети.

«Очень впечатляет! Но, мне кажется, купальник немного не по размеру», «Какая сексуальная. Просто бомба!», «Боже, как это красиво, Анфиса – суперзвезда и суперженщина», «Клеопатра тихо в сторонке плачет», «Неземная красавица с роскошными формами», «Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Анфису в купальнике», — прокомментировали снимки фолловеры.

Чехова призналась, что сейчас, в свои 42 года чувствует себя намного увереннее, чем когла-то в 24 года.

«Я всю жизнь работала над собой! Только акцент делала не на внешности. Я работала со своим мышлением, сознанием, психологическими программами, страхами, взглядами на мир и окружающих! Нет, я не стала идеальной, работы еще непочатый край, до самого конца жизни», — призналась ведущая.

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