Меган Маркл и принц Гарри претворят в жизнь проект принцессы Дианы

При жизни принцесса Диана мечтала создать социальный проект. Его идея заключалась в создании документальных фильмов, которые бы раскрывали суть ее гуманитарной деятельности. Об этом рассказала подруга Дианы, писатель Тина Браун.

Идею подхватили Меган Маркл и принц Гарри. Летом этого года они заключили сделку с Netflix, в рамках которой будут работать над несколькими проектами. Кроме того, как пишет издание, герцоги Сассекские намерены создать вдохновляющие семейные программы и мультсериал, посвященный вдохновляющим женщинам.

«Принцесса была основательницей всей этой идеи», — цитирует Express Тину Браун.

Напомним, что весной этого года Меган и Гарри отказались исполнять королевские обязанности. Позже они поселились в Монтесито, где купили свой первый дом за 14 миллионов долларов.

Смотрите также