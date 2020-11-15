«Я возмущен»: Филипп Киркоров не согласен с оценками судей «Ледникового периода»

Поп-король Филипп Киркоров посчитал несправедливым решение жюри проекта «Ледниковый период» в отношении пары Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Об этом певец заявил на своей странице в сети.

Филипп Бедросович опубликовал фрагмент выступления 34-летней телеведущей, а также написал слова поддержки для своей подруги и коллеги.

«Моя девочка, моя Бузяндра! Сегодня твой прокат под песню «О любви» стал лучшим за все твое участие в проекте», — подчеркнул Киркоров.

По мнению исполнителя, пара Бузовой и Соловьева смогла передать все эмоции и чувства песни, а также смысл кинокартины «Экипаж».

«Весь танец прекрасно передал настроение фильма «Экипаж». Просто восторг!», — отметил артист.

Затем Киркоров обратился к судьям. Филипп Бедросович отметил, что мог не заметить технических ошибок номера, однако артистизм Бузовой он оценивает на «6.0».

«Я не просто удивлен, а возмущен — как этот номер мог попасть в номинацию У меня нет слов — как могли появится такие низкие оценки?», — написал певец.

Поклонники бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова присоединились к словам короля российской эстрады:

«Очень красивое выступление, а главное — под волшебную песню», «Оленька очень хорошо каталась сегодня, очень!», «Филипп, подписываюсь под каждым словом!».

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