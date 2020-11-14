«Гости нагрянули»: Наталья Подольская познакомила маленького сына с Юлианной Карауловой

Певица впервые после родов решила устроить посиделки не с родными, а с коллегами по шоу-бизнесу. Главным в этот вечер стал ее младший наследник.

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива с Владимиром Пресняковым. Они состоят в браке 10 лет и воспитывают пятилетнего сына Артемия. Поклонники давно намекали паре, что им следует завести еще одного ребенка. Этим летом певица неожиданно подтвердила слухи о беременности, а в конце октября на свет родился ее второй сын Иван. Это стало большой радостью для супругов. Пресняков едва сдерживал слезы, когда взял малыша на руки в роддоме.

Теперь 38-летняя артистка мечтает вернуться в форму. Она признавалась, что пока влезает не во все вещи. Однако Пресняков старается поддерживать жену и недавно устроил ей первое свидание. Сама Наталья успела провести фотосессию с новорожденным сыном, хоть ему нет еще и месяца. А 14 ноября пара впервые приняла дома гостей после пополнения. Если раньше они устраивали застолье только с родственниками, на этот раз к ним заглянул Юлианна Караулова и ее возлюбленный Андрей Черный.

Подольская не стала наряжаться, представ в майке и пижамных брюках. Она собрала волосы в пучок, а от макияжа отказалась, как и ее коллега. Гости с радостью сделали фото с хозяйкой дома и ее сыновьями. Артемий позировал с мамой, а вот его младший брат лежал в специальном коконе на столе.

«Вот такие неожиданные и желанные гости нагрянули сегодня. Как же я люблю ситуации: „Наташа, а мы недалеко“. А я такая: „Ребята! Заезжайте. Я вас жду“», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Они считают, что Наталья прекрасна и без косметики, а также выглядит вполне стройной спустя три недели после родов. «Естественное фото, и вы очень милые», «А кто это там на заднем плане!», «Какие хорошие», «Такие красивые и чистые девчонки, как же сейчас это редкость из шоубиза», «С гулькой на голове — вот я понимаю настоящая мама, а не звезда», — прокомментировали пост подписчики.