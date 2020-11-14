«Мне нравится»: Водянова в махровом халате и с пышными локонами появилась на греческом пляже

Наталья Водянова этой осенью сочеталась браком с Антуаном Арно. Этого события в своей жизни она ждала почти 10 лет. Девушка успела подарить французскому миллиардеру двоих сыновей: Максима и Романа. Также с девушкой живут еще трое наследников от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. После свадьбы модель отказалась от пышного праздника из-за пандемии коронавируса, а также не поехала в медовый месяц.

Обычно Наталья все выходные посвящает детям. Так недавно она сводила дочку на кулинарный мастер-класс, а в начале ноября сводила наследников в лес за грибами. Каждый раз девушка поражала поклонников своими стильными образами. А 14 ноября девушка сообщила, что приехала в Грецию. Как оказалось, там у нее проходят съемки нового проекта. Водянова запечатлела себя в шатре, где над ее внешностью работал гример.

Жена Арно предстала в белом махровом халате. Ей сделали пышные локоны, а также нюдовый макияж. Наталья решила побаловаться с приложением, которое меняет цвет волос каждые три секунды. Модель выражала восторг, когда видела фиолетовые волосы или ярко-оранжевые.

«Это мне нравится тоже», — заявила она.

В кадр к девушке попал стилист по волосам Дамьен Бойссинот. Он отметил, что с зелеными волосами девушка выглядит особенно броско. «Это понравится Леди Гаге», — смеясь, сказала Водянова.

Позже она запечатлелась на фоне морского побережья. По всей видимости, съемки прошли на одном из греческих островов Элафонисос. Поклонники удивились тому, что модель попала в другу страну, когда в мире бушует коронавирус. «По работе можно», — пояснила звезда. Она добавила, что приехала только на пару дней. Фанаты восхитились красотой многодетной мамы. «Какой ангел», «Вы прекрасны», «Ну какая красотка», — стали комментировать пост подписчики.