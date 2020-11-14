«Легче, чем поддержка»: Влад Соколовский помог сделать ремонт Екатерине Бобровой

Для зрителей проекта «Ледниковый период» уже не является секретом тот факт, что шоу сближает участников. Помимо того, что все пары общаются между собой в эфире и на тренировках, как одна большая семья, некоторые начинают встречаться даже вне льда. Ярким примером крепкой дружбы между исполнителями стала пара Влада Соколовского и Екатерины Бобровой.
Отметим, что после последнего выступления Влада и Екатерины, фигуристка призналась, что готова рисковать с артистом.
«Хотели рисковать, делать сложные элементы, супер поддержки и брать самую прекрасную музыку! Шли ва-банк», — написала под одним из последних постов личного аккаунта Боброва.
Отношения между бывшем мужем певицы Риты Дакоты и олимпийской чемпионкой 2014 года складываются настолько доверительными, что Екатерина даже не боится доверить Владу ремонт в доме собственных родителей.
Недавно, знаменитая спортсменка приняла участие в программе «На дачу!» с ведущей Наташей Барбье. Екатерина решила обновить интерьер в родительском доме, а помогать ей вызвался Влад Соколовский.
«Ты посмотри, какие рисунки. Но ты должен мне помочь!», — руководила Екатерина своим партнером.
«А это легче, чем делать поддержку на льду», — отметил Соколовский, развешивая шторы.