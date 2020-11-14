«Легче, чем поддержка»: Влад Соколовский помог сделать ремонт Екатерине Бобровой

29-летний музыкант готов уделять свое личное время партнерше по танцам на льду.

Для зрителей проекта «Ледниковый период» уже не является секретом тот факт, что шоу сближает участников. Помимо того, что все пары общаются между собой в эфире и на тренировках, как одна большая семья, некоторые начинают встречаться даже вне льда. Ярким примером крепкой дружбы между исполнителями стала пара Влада Соколовского и Екатерины Бобровой.

Отметим, что после последнего выступления Влада и Екатерины, фигуристка призналась, что готова рисковать с артистом.

«Хотели рисковать, делать сложные элементы, супер поддержки и брать самую прекрасную музыку! Шли ва-банк», — написала под одним из последних постов личного аккаунта Боброва.

Отношения между бывшем мужем певицы Риты Дакоты и олимпийской чемпионкой 2014 года складываются настолько доверительными, что Екатерина даже не боится доверить Владу ремонт в доме собственных родителей.

Недавно, знаменитая спортсменка приняла участие в программе «На дачу!» с ведущей Наташей Барбье. Екатерина решила обновить интерьер в родительском доме, а помогать ей вызвался Влад Соколовский.

«Ты посмотри, какие рисунки. Но ты должен мне помочь!», — руководила Екатерина своим партнером.