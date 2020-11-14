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«Легче, чем поддержка»: Влад Соколовский помог сделать ремонт Екатерине Бобровой

29-летний музыкант готов уделять свое личное время партнерше по танцам на льду.

«Легче, чем поддержка»: Влад Соколовский помог сделать ремонт Екатерине Бобровой
Влад Соколовский общается с Екатериной Бобровой и после репетиций. Фото: Instagram.com/vs20

Для зрителей проекта «Ледниковый период» уже не является секретом тот факт, что шоу сближает участников. Помимо того, что все пары общаются между собой в эфире и на тренировках, как одна большая семья, некоторые начинают встречаться даже вне льда. Ярким примером крепкой дружбы между исполнителями стала пара Влада Соколовского и Екатерины Бобровой.

Отметим, что после последнего выступления Влада и Екатерины, фигуристка призналась, что готова рисковать с артистом.

«Хотели рисковать, делать сложные элементы, супер поддержки и брать самую прекрасную музыку! Шли ва-банк», — написала под одним из последних постов личного аккаунта Боброва.

Отношения между бывшем мужем певицы Риты Дакоты и олимпийской чемпионкой 2014 года складываются настолько доверительными, что Екатерина даже не боится доверить Владу ремонт в доме собственных родителей.

Недавно, знаменитая спортсменка приняла участие в программе «На дачу!» с ведущей Наташей Барбье. Екатерина решила обновить интерьер в родительском доме, а помогать ей вызвался Влад Соколовский.

«Ты посмотри, какие рисунки. Но ты должен мне помочь!», — руководила Екатерина своим партнером.

«А это легче, чем делать поддержку на льду», — отметил Соколовский, развешивая шторы.

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