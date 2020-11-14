«Мой дорогой»: Навка в платье с рюшами из розовой органзы предстала с Бурковским

Фигуристка решила поздравить актер и своего партнера по катанию на льду в «Ледниковом периоде». Она показала трогательные фото с именинником.

Татьяна Навка не скрывает, что не может жить без льда. В этом году девушка расстроилась, так как новогодние гуляния запретили, как и развлекательные шоу, поэтому она не сможет представить зрителям ледовую сказку. Зато этой осенью спортсменка участвует в качестве члена жюри в проекте «Ледниковый период», где раньше была участницей. А одним из ее партнеров на шоу был Андрей Бурковский. 14 ноября она поздравила его с днем рождения.

Навка поделилась снимком, на котором запечатлена на празднике с именинником и его женой Ольгой. Фиугристка предстала в розовом платье с рюшами из органзы. Пышные рукава зрительно придали объема образу, а клатч дополнил лук. Татьяна подчеркнула свою красоту нежным макияжем и кудрями. Бурковский стоял рядом, обнимая спортсменку и свою супругу, облаченную в белое платье миди. Также Навка показала кадры с «Ледникового периода», где они блистали на льду в разных образах.

«Интересно, как „Ледниковый период“ со временем объединяет людей разных видов искусства! С сегодняшним именинником у нас их целых три: фигурное катание, театр и КВН. Мой дорогой друг, прекрасный партнер по „Ледниковому периоду“, безумно талантливый и замечательный актер, Андрей Бурковский, с днем рождения!» — написала звезда.

Поклонники признались, что скучают по выступлениям Татьяны на льду. Многие восхитились ее нежным платьем, а также отметили, что в паре с Бурковским у нее были яркие номера. «Какие красивые», «Он очень талантлив», «Какая красивая жена у Андрея», «Ох, ваше розовое платье прекрасно», «Вас всегда вспоминаем», «Тут вы очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.