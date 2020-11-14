«Как я смотрю на тебя»: Лопырева в черном боди подразнила соблазнительными изгибами фигуры

Виктория Лопырева всегда любила путешествовать. После родов девушка всего несколько месяцев провела в Майами, а потом вновь стала часто совершать перелеты. Девушка неразлучна со своим сыном Марком Лео. Мальчику уже полтора года, поэтому он требует повышенного внимания мамы. Модель в этом году переживает пандемию коронавируса в теплых краях. Сначала она была в Дубае, а затем приехала в Турцию.

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Вот уже около полугода Виктория живет на побережье в Бодруме. Она то окунается в домашние дела, то веселиться с друзьями. Девушка часто катается на яхте и устраивает фотосессии. Недавно она похвасталась обновками знаменитого бренда Dior. Но для съемки девушка облачилась в черное боди с глубоким декольте. Блондинка позировала на турецком побережье, демонстрируя постройневшую фигуру. Лопырева блеснула роскошной грудью и изящными бедрами.

Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова эстетично похвасталась своими формами. Она намекнула, что специально подразнила мужчин своей красотой, включая своего мужа.

«То, как я смотрю на тебя», — написала загадочно модель.

Поклонники часто критикуют молодых мама за смелые кадры, но Виктория получила множество комплиментов. «Ваааау», «Красивый сексуальный купальник на роскошной фигуре», «Самая прекрасная», «Шикарный взгляд», «Такая красотка», «Вау, какая сексуальная прям как девочка», «Прекрасные формы», «Роскошная грудь и такие точеные ножки», «Прям талия осиная», — прокомментировали пост подписчики.