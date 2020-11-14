«Нескучная пятница»: Федорова в приталенном костюме цвета хаки посетила Большой театр

Оксана Федорова много лет назад получила титул «Мисс Вселенная», но уже через несколько месяцев лишилась своего звания. Но поклонники до сих пор восхищаются красотой девушки. Она успела стать женой офицера ФСБ и родить двоих детей: восьмилетний сын Федор и семилетняя дочка Елизавета. Покорительница конкурсов красоты проявила себя, как телеведущая, а также как певица, но фанаты восхищаются еще и ее чувством стиля.

После карантина Федорова все реже сидит дома. Недавно она побывала на Неделе моды, а также посетила Fashion-музей. Каждый раз девушка подбирает элегантные образы для выхода в свет. Она полюбила носить головные уборы этой осенью, в особенности широкополые шляпы. А накануне Оксана отправилась в Большой театр в компании подруг. Для такого случая она облачилась в костюм цвета хаки с зауженными брюками и приталенным жакетом. Высокие сапоги, а также шляп на ленте дополнили ее аутфит.

«Наша нескучная пятница 13», — заявила звезда.

Федорова решила сделать несколько фото на память с подругами. она осталась в восторге от оперы «Севильский цирюльник». Поклонники в свою очередь одарили комплиментами элегантный образ знаменитости. «Такие все красивые», «Как здорово», Оксана очень изящная«, «Наряд настоящий восторг», «Как вам идет этот цвет», «Элегантно и не напыщенно, хоть и в Большом», — прокомментировали пост подписчики.