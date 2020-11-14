Фанаты Пугачевой нашли в архивах снимок танцующих Орбакайте и Байсарова на свадьбе Преснякова

Как известно, Дени не так давно закончил обучение в Великобритании и вернулся в Россию.

Поклонники певицы Аллы Пугачевой на ее фанатской страничке в Instagram опубликовали красивый снимок, на котором певица и актриса Кристина Орбакайте танцует вместе со своим младшим сыном Дени Байсаровым. На дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой красивое вечернее платье. Дени пришел на праздник в классическом костюме с бабочкой.

«Мама и сын», — кратко подписали снимок фанаты.

«Натуральный красавец. Просто король. Очень хорошо воспитанный парень. Настоящий мужчина», «Очень красивая мама и дети у нее прекрасные», «Эта фотография была сделана на свадьбе Никиты Преснякова, старшего сына Кристины», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте – счастливая многодетная мать. У нее два сына и дочь Клава. Отцом наследницы является бизнесмен Михаил Земцов. В последнее время ходило много слухов о разводе Орбакайте с мужем. Сама она, впрочем, никак не комментировала эти сплетни.

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