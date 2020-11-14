«Всерьез и надолго»: Владимир Яглыч клялся в вечной любви Оксане Домниной

Фигурист Роман Костомаров и подумать не мог, что безобидный на первый взгляд проект «Ледниковый период» может негативно повлиять на его личную жизнь. В 2013 году олимпийский чемпион по танцам на льду стал участником шоу Ильи Авербуха вместе со своей возлюбленной Оксаной Домниной. Однако вскоре фигуристка променяла Романа на актера Владимира Яглыча.

Отметим, что к тому времени, как Домнина начала роман с актером комедийного сериала «Семейный бизнес», у нее уже была дочь Настя от Костомарова. Несмотря на это, Оксана и Владимир открыто заявляли о своих чувствах, которые буквально вспыхнули на льду.

«У нас любовь с первого взгляда», — рассказывала тогда Домнина.

Вместе с Владимиром она появлялась на светских мероприятиях. А Яглыч так комментировал их отношения:

«Это всерьез и, надеюсь, надолго».

Однако сразу после окончания проекта пара Домниной и Яглыча распалась. Затем Оксана расписалась с прежде гражданским мужем. И сейчас она счастлива в браке с Романом Костомаровым. В 2016 году у них родился второй ребенок — сын Илья.

Какие еще любовные треугольники и даже четырехугольники сложились в разные сезоны «Ледникового периода», читайте в обзоре портала Teleprogramma.pro.

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