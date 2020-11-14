«Жизнь скоротечна»: Анна Хилькевич предположила, как будет выглядеть в старости

Не так давно жена предпринимателя Артура Волкова отпраздновала свой 34-й день рождения. По этому поводу Анна Хилькевич устроила большую вечеринку. Однако жизнь, как известно, не может состоять из одного веселья. Вот и Анна немного опечалилась тем, что молодость бесследно уходит. В одной из последних публикаций личного блога артистки можно найти видеоролик Хилькевич, на котором изображены все этапы изменения внешности знаменитости.

Анна, как и многие другие артисты российского шоу-бизнеса, любит играть с разными фотоэффектами и приложениями для обработки снимков. Мама двух дочерей часто радует своих поклонников самоироничными видео. Этот раз не стал исключением.

Вначале Хилькевич продемонстрировала пухлые щечки, которыми обладала в детстве. Отметим, что такой фотографией она напомнила фанатам своих детей. Далее следовал снимок сегодняшней Анны. И под конец ролика подписчики актрисы могли увидеть, какой Анна может быть после 50.

«Жизнь скоротечна», — написала артистка под видео.

Стоит сказать, что фанаты ничуть не смутились такого откровенного контента кумира.