«К своим мечтам»: Волкова поделилась кадром с дочкой в леопардовом купальнике

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в Instagram разместила красивый снимок, на котором она запечатлена на море со своей девятилетней дочкой Елизаветой. Интересно, что мать и ее наследница сфотографировались в одинаковых леопардовых купальниках. Они на снимке мило держатся за руку.

«К своим мечтам», — подписала красивый кадр Екатерина Волкова.

«Команда в полосатых купальниках. Как же вы сильно похожи», «Такое теплое летнее фото. Вы с дочкой такие красотки», «Просто две красавицы. Еще бы и мужа вам в компанию», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Волкова родила дочь в 2011 году от танцора Андрея Карпова. Их свадьба состоялась в 2010 году. Причем актер сделал предложение своей второй половинке в романтическом месте – столице Франции Париже. Любопытно, что несколько лет в этой паре случился скандал. Муж Волковой участвовал в «Танцах со звездами», где его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Жена приревновала супруга к коллеге, но брак все же удалось сохранить.