«Ты только не ревнуй»: Оля Рапунцель из «Дома-2» удивлена поведением старшей дочери

Участница реалити-шоу «Дом-2» Оля Рапунцель и ее муж Дима Дмитренко находятся на проекте вместе с двумя дочками – Василисе два с половиной года, а Софийке несколько месяцев.

Пара обожает своих маленьких наследниц, уделяет им максимум своего времени. Но младшая дочка, конечно же, требует от родителей большего внимания, чем старшая. Василиса это тут же почувствовала и устроила бунт маме с папой. Оля Рапунцель призналась, что старшая сестра очень ревнует родителей к младшей.

Участница проекта опубликовала на своей страничке в Instagram открытое обращение к малышке, в котором призналась ей в любви и попросила не вредничать.

«Ты только не ревнуй меня к Софийке, вы сестрёнки навсегда, — написала молодая мама. — Я очень люблю тебя, моя девочка. Моей огромной любви хватит на вас обеих».

На днях Оля Рапунцель впервые показала поклонникам своего папу.

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Звезда реалити-шоу разместила в микроблоге архивное фото мужчины, глядя на которое фанаты Ольги пришли к выводу, что она и ее младшая дочка София – копия отца и деда.