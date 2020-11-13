Интриганка и искусительница: Муцениеце спровоцировала слухи о новом романе

После развода Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным прошло уже достаточно много времени, но только недавно актриса призналась, что справилась со сложившейся ситуацией. Теперь она все чаще появляется на светских мероприятиях, устраивает яркие фотосессии и встречается с друзьями. Именно другом она назвала австрийского актера Вольфганга Черни, фото с которым опубликовала в своем Instagram.

«Дружба между мужчиной и женщиной существует, ну или он отец моего нового ребенка. Ну или все-таки не надо было есть так много перед GQ», — пошутила Муцениеце.

Ответ Черни не заставил себя ждать. В комментариях актер написал, что у Агаты уже есть двое прекрасных детей.

Добавим, что Вольфганг принимает участие в шоу «Ледниковый период». На льду актер выступает в паре с олимпийской чемпионкой Оксаной Домниной.