Страшная сила: Екатерина Шпица примерила самую жуткую шляпку

Миниатюрная красавица Екатерина Шпица решила подшутить над подписчиками своего Instagram. Актриса разместила в микроблоге жутковатый снимок, глядя на который можно содрогнуться.

Екатерина всего лишь примерила черную шляпку, правда, с маской. Вместо лица — обугленный череп.

«Идет шляпка?» — игриво спросила Шпица у поклонников.

Пост она сопроводила хештегом «пятница13-е», таким образом, вероятно, желая предупредить общественность, что с ней все в порядке и она так отмечает особенный день. Екатерина Шпица своим образом как бы намекает, что готова сделать вызов дате, которая сулит сплошные неприятности.

«Ты и так красивая, зачем тебе маска?», «Не вздумай примерять», «Более, чем идет. Если ночкой темной в глухом переулке в шляпке выскочить внезапно на одиноко бредущую девушку в осенней дымке тумана, то зайдет за милую душу!» — высказываются поклонники Кати Шпицы.

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Специалисты считают, что примета, связанная с плохой энергетикой «пятницы, 13-го», появилась в конце девятнадцатого века. Она соединила в себе два поверья: в то, что пятница неблагоприятный день, а 13 — несчастливое число.