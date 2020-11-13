«Люблю его наряжать»: Вика Цыганова поделилась редким фото с мужем

Популярная некогда исполнительница, звезда шансона 57-летняя Вика Цыганова давно не выходит на сцену и ведет тихую, непубличную жизнь. Между тем поклонники певицы с огромным интересом следят за ее жизнью, вернее, той ее частью, которую звезда показывает в Instagram. В эти дни Вика Цыганова вместе с мужем Вадимом находятся в Сочи, где через некоторое время откроется музей-бутик звезды.

Пара была приглашена на ужин в ресторан, во время которого и было сделано семейное фото Виктории и Вадима Цыгановых, затем появившееся в микроблоге вокалистки. Поклонники тут же принялись делать комплименты красивой и со вкусом одетой паре. Много восторгов было посвящено мужу Виктории и его образу.

«Спасибо, я люблю его наряжать», — поблагодарила фанатов Цыганова.

Напомним, что Виктория и Вадим Цыгановы вместе уже больше тридцати лет. У супругов нет общих детей, что совершенно не мешает им быть счастливыми.

Вика Цыганова рассказывала в одном из интервью, что не может иметь детей из-за травм, полученных в результате аварии. Певица едва не погибла в страшном ДТП, случившимся во время ее гастролей в Болгарии в 80-х годах прошлого века.