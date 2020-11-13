Шквал критики: в Сети обсуждают новое шоу Иды Галич

Ида Галич решила с триумфом выйти из декретного отпуска, запустив новое шоу на YouTube. Первый выпуск программы под названием FAKE не FAKE уже успели оценить фанаты блогера, правда, многие остались недовольны. Пользователи Сети раскритиковали как формат, так и конкурсы. К слову, ранее Ида сообщала в своем Instagram, что программа будет в стиле «старых добрых ток-шоу».

«Это не формат ЮТУБ, чтобы с интересом смотреть. Прайм тайм шоу для бабушек а-ля Малахов. Извините, но шоу не понравилось. Идея не очень интересная. Эстетика 90-х тоже не зашла. Какое-то пресное шоу, шутки несмешные. Обычно нравятся продукты Иды, а тут прям промах», — писали пользователи Сети.

Напомним, что по итогам прошлого года Ида Галич вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров. В ее YouTube-канале более полутора миллионов подписчиков, в Instagram — 7 миллионов.