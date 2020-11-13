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«Мои носогубки»: Варнава с небрежным пучком на голове показала себя без прикрас

Телеведущая поделилась честным снимком в своем Instagram.

«Мои носогубки»: Варнава с небрежным пучком на голове показала себя без прикрас
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

Периодически внешность Екатерины Варнавы становится поводом для обсуждений на просторах Интернета. Некоторые обвиняют ее в излишнем увлечении косметологическими процедурами и даже пластикой, другие, наоборот, приветствуют изменения. Сама же Катя не обращает внимания на пересуды и иногда радует поклонников снимками без прикрас. Так, в своем Instagram она опубликовала неидеальное фото, на котором предстала с небрежным пучком на голове.

«Моя жизнь — мои правила — мои носогубки», — подписала снимок Варнава.

Поклонники в очередной раз оценили чувство юмора блондинки.

Напомним, что недавно Варнава объявила о новом романе. Ее избранником стал режиссер Александр Молочников. Впервые вместе пара появилась на «Кинотавре» в Сочи.

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