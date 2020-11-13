«Можно только мечтать»: Орлова в свой 43-й день рождения рассказала, кто делает ее счастливой

Ольга Орлова прославилась во времена группы «Блестящие». Девушка была одной из первых солисток, и сразу полюбилась публике. Позже она решила строить сольную карьеру, а затем и вовсе сменила сферу деятельности, став телеведущей. Теперь красавица помогает одиноким сердцам находить друг друга на реалити-шоу «Дом-2».

Орлова 13 ноября отмечает свое 43-летие. По этому поводу звезда даже опубликовала редкое фото с подросшим сыном. Наследник певицы Артем появился в браке с бизнесменом Александром Кармановым и уже совсем взрослый — парню 19 лет.

«Я очень счастлива! У меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви моих хвостиков!» — призналась Орлова. И добавила о личном: «Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно было только мечтать».

Телеведущая тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Девушка уже давно в отношениях с мужчиной, который значительно старше нее. Однажды в Сеть попали фотоснимки Ольги и ее бойфренда. На них поклонники усмотрели подтянутого седовласого бойфренда, который закружил теледиву в танце.

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