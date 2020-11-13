Смело: Сябитова засветила пикантную фотографию в купальнике с тигром на пояснице

Как заметила телесваха, каждый имеет право любить и быть любимым.

Телесваха Роза Сябитова смогла по-настоящему удивить своих подписчиков. В Instagram 58-летняя ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале разместила достаточно пикантный снимок, на котором она запечатлена в купальнике. При этом на спине у звезды красуются две татуировки — тигра и рака.

В своем посте Роза Сябитова порассуждала на тему того, как женщине найти партнера для половых отношений после пятидесяти лет. Она заметила, что в зрелом возрасте влюбиться и найти близкого по духу человека не так-то просто.

«Дело в том, что в нас перестает работать очень мощная биологическая программа, направленная на размножение, и секс из «обязательной работы» превращается в чистое удовольствие, в развлечение». Роза Сябитова

Напомним, что Роза Сябитова дважды выходила замуж. В первый раз она прожила в браке десять лет. У нее родилось двое детей — сын Денис и дочь Ксения. Ее первый супруг позже умер от инфаркта. Во второй раз Сябитова была в браке три года. Этот союз распался в 2011 году.