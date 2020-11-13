«Я очень темпераментная, он тоже»: Квинт вспомнила свои отношения с Леонтьевым

Композитор и пианистка Лора Квинт в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свои отношения с певцом Валерием Леонтьевым. У них в свое время был яркий роман. Правда, ни сама артистка, ни именитый музыкант не очень любят вспоминать об этом и тщательно скрывают все подробности тех лет.

«Иду я однажды по Невскому проспекту, а на встречу мне Илья Резник. Мы остановились. Я спросила, как у него дела. Он сказал, что буду работать как шансонье у Аллы Борисовны на ее концертах, пока она переодевается. Потом я написала песню «Московский романс» и Пугачева решила ее исполнять. Через три месяца мы познакомились с ней. Я так с ней подружилась, что три дня не выходила из ее гостиницы». Лора Квинт

Как отметила Квинт, позже песню «Московский романс» услышал Леонтьев. «Он приехал в Ленинград и меня разыскал. А потом в нашей гастрольной поездке я придумала для него еще песню. Так началась наша дружба. Однажды он позвонил мне из другого города и позвал в Москву. Снял для меня номер. Я позвонила подруге. Попросила на время платьице бирюзового цвета. Приехала в номер гостиницы. Потом позвонил Леонтьев. Я надела платье специально для него. Оказалось, что в соседнем номере, куда я зашла, все обито тканью, из которой у меня платье. Я стала ужасно смеяться. И мы очень быстро подружились. Правда, не все было просто. Он однажды бросил в меня пепельницей. Я девушка очень темпераментная, он тоже. Все эти пепельницы называются одним словом — молодость. А так Валерий Яковлевич всегда меня защищал», — сказала Квинт.

Пианистка и композитор Лора Квинт трижды была замужем. Первые два брака артистки счастья ей не принесли. Сегодня она замужем за певцом Андреем Биллем.