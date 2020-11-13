«Полосатая креветка»: Анфиса Чехова в монокини приняла участие в забавной съемке на Мальдивах

42-летняя Анфиса Чехова решила продлить себе лето в ноябре и отправилась на Мальдивы в компании друзей. Девушка щедро делится снимками райских пейзажей, а также не забывает радовать фанатов своими фото в купальниках.

На этот раз Чехова приняла участие в забавной съемке. В полосатом монокини девушка позировала для постановочного кадра, на котором ее друг держит за руки и вот-вот отправит в рот:

«У Эдуарда @doctored.ru сегодня на завтрак полосатая креветка. А вы чем с утра балуетесь?

P.S. На съемки этого фото было затрачено немало усилий», — призналась звезда экрана.

Подписчикам смешная задумка понравилась. Многие отметили, что у их любимицы всегда было отменное чувство юмора.

«Крутяк», «Ой, какая прелесть», «Самая вкусная креветка», «Анфиса, фраза «полосатая креветка» сделала мой день», «крутая крутотень — ржу искренне!!» — признаются фолловеры.

К слову, этой осенью Мальдивы выбрали многие отечественные селебрити. Там отдохнули такие звезды, как: Елена Летучая, певица Глюкоза, семейство Джигана в полном составе, а также рэпер Тимати с дочкой Алисой.

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