«Ребята, вы совсем с ума посходили?»: Лоза нелестно отозвался о Воле из-за рекламы

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал резидента «Камеди Клаб» Павла Волю, который ранее снялся в рекламе одного из известных банков. По словам певца, юморист сказал слова, которые можно по-разному интерпретировать, и от его высказываний совсем не смешно.

«Он говорит: «Настоящий успех — это когда очень смешно». Я смотрю на это и думаю: «Ребята, вы совсем с ума посходили?» Разве успех в банковской деятельности — это когда смешно? Успех — это когда надежно, выгодно, перспективно».

Юрий Лоза

По словам Юрия Лозы, смех не имеете ничего общего с деятельностью банков. Как он заметил, банки порой разоряются и тогда становится совсем не смешно. Особенно рядовым вкладчикам. Лоза посоветовал тем, кто ему не верит, найти вкладчика разорившегося банка, который стоял днями и ночами в очередях, чтобы получить хоть какую-то компенсацию, сообщает «АиФ».

Напомним, что Павел Воля — один из самых известных комиков страны. Он женат на известной российской гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей.