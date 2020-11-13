«С детства не любила носить много одежды»: Кошкина сверкнула выдающейся грудью перед фанатами

Телеведущая отметила, что хотела бы зимой ходить по улице в летних нарядах.

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram поделилась видеозаписью, на кадрах которой она сверкнула своей выдающейся грудью перед многочисленными поклонниками. Как отметила звезда, она вообще-то любит любое время года, но ей бы хотелось зимой ходить в летних платьицах.

«С детства не любила носить много одежды. Мне почему-то физически становится тяжело и грустно. В моей гардеробной нет рукавиц, зимних сапог, больших пуховиков и даже колготок».

Яна Кошкина

Также Яна Кошкина посмеялась над своими умственными способностями. Она заявила, что отсутствие теплой одежды может говорить об отсутствии мозгов, либо о закаленности. При этом она попросила поклонников быть умнее и не следовать ее примерам.

Напомним, что Яну Кошкину подозревают в романе с юмористом Гариком Харламовым. Не так давно девушка даже появилась в эфире «Камеди Клаб», где приняла участие в съемках программы «Давай поженимся еще раз». В роли жениха как раз выступил бывший супруг актрисы Кристины Асмус.