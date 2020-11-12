51-летняя Бондарчук в черном платье Юдашкина со шлейфом не попала на премию «Человек года»

Светская львица устроила танцы дома, не успев на последнюю вечеринку года. Она похвасталась роскошным нарядом от кутюр.

Светлана Бондарчук в этом году вышла замуж. Она доказала, что и после 50 лет можно стать невестой. Экс-редактор известного издания сочеталась браком с Сергеем Харченко. Она не только надела белое платье, но и блистала в мини-нарядах с фатой на банкете. К слову, бывшая возлюбленная Федора Бондарчука для многих является иконой стиля. Она умело подчеркивает стройную фигуру женственные нарядами.

12 ноября в Москве состоялась последняя светская вечеринка года, так как из-за пандемии коронавируса все развлекательные мероприятия до середины января отменены. Во МХАТе имени Горького собралось множество звезд: Яна Рудковская, Аглая Тарасова, Александр Гудков, Агата Муцениеце, Дмитрий Шепелев, Филипп Киркоров и другие селебрити. Собиралась на премию журнала GQ «Человек года» и Светлана, но опоздала.

51-летняя светская львица поделилась кадрами, на которых танцевала дома в роскошном вечернем платье из тонкого шифона с черными блестками и кружевом. Наряд со шлейфом Валентина Юдашкина подчеркивал все изгибы ее фигуры. Бондарчук сделала вечерний неброский макияж.

«Когда человек года рано встал, провел несколько съемок, собрал все пробки города и опоздал на собственные сборы, то он просто устал и остался дома, ждать свою верную подругу», — написала она.

Поклонники восхитились красотой женщины. Многие осыпали комплиментами наряд маэстро. «Ууууу, какое платье роскошное! И фигура, конечно!», «Красивое только платье», «Роскошное платье», «Какая прелесть», «Вам безумно идет!», «Невероятная энергетика», — прокомментировали пост подписчики.