«Дело было вечером»: Валерия в блузе модного оливкового оттенка запечатлелась с мужем

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Валерия и Иосиф Пригожин тоже решили скоротать серые ноябрьские будни на морском побережье. Для отпуска был выбран Дубай. Моментами отдыха певица активно делится в своем Instagram. На этот раз Валерия позировала рядом с мужем в шелковой блузе модного оливкового оттенка.

«Дело было вечером, делать было нечего», — подписала снимок Валерия.

Подписчики певицы порадовались за семью.

«Какие крутые! Вы такие милые! Классная пара! Счастья вам, ребята!» — писали пользователи Сети.

В скором времени Валерия впервые станет бабушкой. Внука или внучку ей подарит младший сын — Арсений. Этой осенью молодой человек женился на девушке по имени Лиана. А на днях ему исполнилось 22 года.