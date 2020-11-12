Лопырева в велосипедках и неоновых туфлях Yves Saint Laurent вышла на футбольное поле

Виктория Лопырева всегда была завидной невестой. Девушка строила отношения с Николаем Басковым, но до свадьбы дело не дошло. Встречалась она и с футболистом Федором Смоловым, и тоже разрыв без объяснения причин. В итоге сердце блондинки покорил бизнесмен Игорь Булатов. У них закрутился роман, когда мужчина только развелся с первой женой Татой Карапетян. Он оставил беременную девушку ради модели, которая тоже оказалась в интересном положении.

В 2019 году Лопырева расписалась в ЗАГСе с Булатовым. Тогда их наследнику было уже несколько месяцев. Девушка познакомила малыша с родственниками, а потом отправилась путешествовать. Она переждала карантин в Дубае, а следом приехала в Турцию, где до сих пор отдыхает с сыном. Пока ее муж занимается политической карьерой, Виктория возобновила фотосессии. Недавно она похвасталась обновками от люксовых брендов, а теперь устроила съемку на футбольном поле.

Модель облачилась в кроп-топ и велосипедки черного цвета. Спортивный лук дополнили остроносые туфли салатового цвета от Yves Saint Laurent. Неоновая обувь сделала образ более женственным. Лопырева позировала на поле, то танцуя, то играя с футбольным мячом. Она ловко управлялась с кожаной сферой.

«Одолжила мяч у сына на время съемки», — призналась блондинка.

Так она решила поддержать сборную России по футболу перед гостевыми матчами с командами Молдавии, Турции и Сербии. Поклонники восхитились не только тем, как выглядит молодая мама, но и ее образом. «Вы крутышка! И очень сильно похудели», «Ты такая красотка», «Вик, ты Мега крутая! Респект. Неплохо бьешь», — прокомментировали пост подписчики.