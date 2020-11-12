«Карьера пошла в гору»: Данила Якушев покорил сердце модели, которая работала в Колумбии

По словам актера, они счастливы вместе уже два года.

Актер Данила Якушев в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своей возлюбленной. Девушку зовут Рая.

«Она у меня профессиональная модель, работала в Колумбии. Снималась, кстати, там в рекламе с Чаком Норрисом. Трудилась там три месяца. Я ей однажды просто написал: «Хватит по миру шататься. Давай возвращайся в Россию». Мы долго потом переписывались. Уже два года вместе. Очень она мне помогла. Я обрел внутренний покой и перестал расплескивать энергию. И моя карьера приобрела силу и пошла в гору». Данила Якушев

Как отметил Якушев, ранее у него был роман с актрисой, но счастья в этих отношениях он не обрел. «Сначала она была более успешной, потом я поднажал. Но я твердо уверен, что нельзя заводить романов с актрисами. Да, есть актерские пары, которые счастливы много лет. Но их не больше десяти во всем шоу-бизнесе», — сказал он.

Напомним, что Данила Якушев известен по ролям в картинах «Горько!» и «Звоните ДиКаприо».